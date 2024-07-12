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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、遠東銀 (2845-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
遠東銀 (2845-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、開發金 (2883-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、開發金 (2883-TW)、友達 (2409-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

5. 外資當日 (11) 買超的股票
遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、聯電 (2303-TW)
 

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遠東銀16.951.19%
聯電53.2-2.74%
國泰金65.2-0.46%
開發金16.7-0.60%
友達19.653.97%
群創15.250.99%
統一台灣高息動能14.94-0.66%
元大台灣價值高息10.24-0.68%
群益台灣精選高息25.79-1.00%

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#法人看好股

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中強短弱
遠東銀

59.26%

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#營收創高股

偏強
國泰金

77.42%

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#定海雙針

中強短弱
遠東銀

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