外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、遠東銀 (2845-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
遠東銀 (2845-TW)、聯電 (2303-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰金 (2882-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、聯電 (2303-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、開發金 (2883-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、開發金 (2883-TW)、友達 (2409-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
5. 外資當日 (11) 買超的股票
遠東銀 (2845-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、聯電 (2303-TW)
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