IDC：今年蘋果Vision Pro銷量很難突破50萬台

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:20

市場預計，蘋果 (AAPL-US) 多年來最重要的 AR 新產品 Vision Pro，預計要到明年發布更便宜的機型，才有望擺脫銷售緩慢的情況。

市場追蹤機構 IDC 的數據顯示，自 2 月在美國推出以來，售價 3500 美元的 Vision Pro 尚未在一季內售出 10 萬台，本季美國境內銷量將下降 75%，今年總銷量很難突破 50 萬台。

這款設備於 6 月底在國際市場全面推出，這將抵消美國市場的疲軟。IDC 表示，更便宜的版本 (IDC 估計價格約爲其一半)，應該會在 2025 年重新引起人們的興趣，但未來一年的銷量，可能不會有顯著增長。

IDC 副總裁 Francisco Jeronimo 表示：「無論價格如何，Vision Pro 的成功最終將取決於可用的內容。」 「隨著蘋果將產品擴展到國際市場，提供本地內容至關重要。」

人們對這款設備的早期反應褒貶不一。許多評論家和早期採用者都稱讚其先進技術，但蘋果的一些忠實粉絲卻正在退貨。它的重量以及定制應用程式和視頻內容的缺乏，是人們放棄該設備的主要原因。