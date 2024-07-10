鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.74億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達5.67%

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 17:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅5.67%；SFP(SFP)24小時漲幅4.41%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅4.61%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅23.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅16.3%；CTXC(CTXC)24小時跌幅17.2%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅46.4%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅37.5%；BETA(BETA)近一週漲幅22.8%。