開盤漲超1%！東京迪士尼度假區營運商OLC將建迪士尼遊輪 2028財年投入營運

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-10 09:44

日本東京迪士尼度假區 (TDR) 營運商東方樂園公司 (OLC) 週二 (9 日) 宣佈，將於 2028 財年在日本推出迪士尼遊輪，首度進軍遊輪業。

《共同社》報導，OLC 表示，將進軍以日本為據點的遊輪業，將投資約 3300 億日元 (約 705 億台幣)，從 2025 財年起新建一艘 14 萬噸級、配備約 1250 間客房、可供 4 千名乘客的遊輪，並在 2028 年度開航。乘客將能在遊輪內欣賞米奇等卡通形象登場的表演。

OLC 只車表示，目前以東京首都圈內港口出發和抵達的航線為 2 至 4 晚。包括客房使用和餐飲在內，每位乘客費用設想是標準定價 10 萬至 30 萬日元 (約 2.1 萬至 6.4 萬台幣)，也將準備更高規格定價。遊輪將展現具備泳池、餐廳等的豪華客船魅力，瞄準家庭旅遊群體和訪日遊客等。

此外，未來停靠海外的港口也納入考慮範圍。目標是在開航後數年發展為全年乘客數約 40 萬人、銷售額達千億日元規模左右的業務。

《日經新聞》報導，根據國際遊輪協會 (CLIA) 數據，去年全球遊輪搭乘人數達 3170 萬人，高過新冠疫情爆發前的 2019 年，2027 年時有望成長至 3970 萬人。OLC 看到可以利用其主題樂園客戶群，決定進入遊輪業務。

OLC 已跟美國華特迪士尼公司華特迪士尼 (DIS-US) 簽署遊輪業務的授權合約，新建遊輪將以美國迪士尼遊輪目前營運的 5 艘遊輪中最大的一艘為基礎，由德國船廠 Meyer Werft 建造。

迪士尼遊輪由華特迪士尼公司出品，設有融合主題樂園元素的水滑梯、可欣賞音樂劇的劇院以及可一邊欣賞表演一邊享受美食的餐廳。