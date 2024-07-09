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鉅亨速報

盤後速報 - 聿新科(4161)下週(7月16日)除息0.7元，預估參考價34.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

聿新科(4161-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。

以今日(7月9日)收盤價34.95元計算，預估參考價為34.25元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

聿新科(4161-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為居家醫療檢測產品。生醫材料及產品。天然蝦紅素及原料。近5日股價下跌0.71%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 34.95 0.7 2.0% 0.0
2023/08/28 35.2 0.0 0.0% 0.5
2022/08/11 24.1 0.3 1.24% 0.0
2021/09/08 26.9 0.3 1.12% 0.0
2020/07/23 30.5 0.6 1.97% 0.0

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