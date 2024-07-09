盤後速報 - 聿新科(4161)下週(7月16日)除息0.7元，預估參考價34.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
聿新科(4161-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.7元。
以今日(7月9日)收盤價34.95元計算，預估參考價為34.25元，息值合計為0.7元，股息殖利率2.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
聿新科(4161-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為居家醫療檢測產品。生醫材料及產品。天然蝦紅素及原料。近5日股價下跌0.71%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|34.95
|0.7
|2.0%
|0.0
|2023/08/28
|35.2
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/08/11
|24.1
|0.3
|1.24%
|0.0
|2021/09/08
|26.9
|0.3
|1.12%
|0.0
|2020/07/23
|30.5
|0.6
|1.97%
|0.0
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