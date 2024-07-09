日本大廠再出包！索尼半導體製造漏報有害化學物排放 嚴重恐致命

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:47

日本索尼集團旗下半導體商索尼半導體製造公司周一 (8 日) 表示，該公司位於熊本縣菊陽町的工廠發生一起有害化學物質排放至工廠外部且未向及時通報的事件，目前索尼半導體製造正調查此事。據了解，這起事件是因為輸入錯誤與驗證系統不足造成。

《時事通訊社》報導，生產相機影像感測器的工廠表示，未及時通報的有害物質為氟化氫，這種化學物質在半導體加工和清洗過程中廣泛應用，但對人體有害，吸入後可能引發呼吸系統疾病，甚至危及生命。

該工廠在 2021 和 2022 財年曾報告其化學物質排放量為零，但實際上卻有未經無害化處理的廢棄物排放至外部環境。

索尼半導體製造公司表示，此次漏報是除了計數系統的更新出現故障外，還存在人為錯誤，將在 7 月底前更正並向熊本縣政府報告相關情況，同時還將檢查位在長崎工廠過去提交的數據，萬一發現遺漏或錯誤，將向有關當局報告並儘快糾正。

目前，熊本縣工廠正積極展開氟化氫排放量的調查工作，索尼半導體製造也宣稱氟化氫已得到妥善的處理。據可靠消息透露，該公司的其他工廠也在自查，以確認是否存在漏報化學品排放的情況。

據瞭解，氫氟酸屬於劇毒化學品，它是一種清澈無色、有煙的帶腐蝕性液體，有劇烈的刺激性氣味。