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鉅亨速報

盤後速報 - 高雄銀甲特(2836A)次交易(9)日除息0.78元，參考價20.83元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

高雄銀甲特(2836A-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.78元。

首日參考價為20.83元，相較今日收盤價21.60元，息值合計為0.78元，股息殖利率3.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 21.60 0.775 3.59% 0.0
2023/07/20 21.95 0.775 3.53% 0.0
2022/06/22 23.9 0.75164 3.14% 0.0

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