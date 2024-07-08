盤後速報 - 高雄銀甲特(2836A)次交易(9)日除息0.78元，參考價20.83元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
高雄銀甲特(2836A-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.78元。
首日參考價為20.83元，相較今日收盤價21.60元，息值合計為0.78元，股息殖利率3.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|21.60
|0.775
|3.59%
|0.0
|2023/07/20
|21.95
|0.775
|3.53%
|0.0
|2022/06/22
|23.9
|0.75164
|3.14%
|0.0
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