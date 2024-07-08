俄烏戰爭爆發兩年多後 三連任的印度總理莫迪首訪莫斯科

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-08 17:09

印度總理莫迪今 (8) 日飛往莫斯科會晤俄羅斯總統普丁，預計在台灣時間晚上 8 時許抵俄訪問，並跟普丁進行私人晚宴，這是莫迪自俄烏戰爭以來首度訪問克里姆林宮。

《CNBC》報導，兩人會面意義重大，因為這是印度總理莫迪上月罕見三連任以來的首次出訪海外。

莫迪在啟程赴俄前表示，印俄之間特殊和優先的戰略夥伴關係在過去十年取得進展，包括在能源、安全、貿易、投資、衛生、教育、文化、旅遊和人際交流等領域。

克里姆林宮上週表示，兩國領袖將就「強化俄印友好關係」和「討論國際及區域重要議題」作為會談目標。

印度外交部常務次長 Vinay Kwatra 上週五 (5 日) 表示，第 22 次印俄年度峰會領袖將討論包括軍事合作在內的兩國所有合作領域的問題。兩國領導人還將評估在金磚國家、上合組織、G20、東亞峰會和聯合國等組織內的雙邊關係狀況。Kwatra 還指出，峰會結束後料將簽署一些文件。

Kwatra 還說，兩國領袖會談也將觸及「釋放被誘騙至俄軍服役的印度公民」一事進行討論。在揭發國內人口販運網絡後，今年 3 月以來印度當局便積極尋求釋放被騙到俄軍服役的印度公民。

根據 Kwatra 介紹，莫迪明 (9) 日將跟在俄羅斯的印度人會面，向克里姆林宮的無名戰士墓敬獻花圈，並參觀莫斯科展覽中的俄羅斯國家原子能公司展館。隨後，印俄雙方領導人將舉行小範圍會談，隨後將舉行由國家元首率領的代表團一級的會談。

莫迪最近一次訪俄是在 5 年前，當時他前往海參崴參加一場經濟論壇前往。