search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 全達(8068)大漲7.12%，報37.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:58

全達(8068-TW)08日11:58股價上漲2.5元，報37.6元，漲幅7.12%，成交1,568張。

全達(8068-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護。電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務。電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理。

近5日股價上漲2.63%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+111 張
  • 外資買賣超：+111 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+121 張
  • 融券增減：-1 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23902.861.47%
全達38.39.12%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
全達

80.77%

勝率

#突破區間

中弱短強
全達

80.77%

勝率

#長紅K線突破盤整

中弱短強
全達

80.77%

勝率

#多頭均線上攻

中弱短強
全達

80.77%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
全達

80.77%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty