盤中速報 - 全達(8068)大漲7.12%，報37.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:58
全達(8068-TW)08日11:58股價上漲2.5元，報37.6元，漲幅7.12%，成交1,568張。
全達(8068-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子元件、組件、積體電路、設計及測試儀器之經銷代理及維護。電腦及其零配件之經銷代理、維護及進出口貿易業務。電腦整體系統及軟體系統之分析、規劃、設計研發、維護及經銷代理。
近5日股價上漲2.63%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+111 張
- 外資買賣超：+111 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+121 張
- 融券增減：-1 張
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