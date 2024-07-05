search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額4.18億

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:19

台股今日電子通路業類股表現強勁，05日10:19相關指數上漲2%，總成交額4.18億元，大盤占比0.65%。

該產業上漲家數14、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股志旭(8067-TW)05日09:55股價上漲1.85元，報20.55元，漲幅9.89%。

電子通路類指數近5日上漲1.38%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.38% +2.91%
近一月 +0.31% +6.99%
近三月 +17.91% +8.78%
近六月 +28.56% +20.86%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23553.150.13%
志旭20.559.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#突破區間

偏強
志旭

53.13%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty