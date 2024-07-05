盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2%，總成交額4.18億
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:19
台股今日電子通路業類股表現強勁，05日10:19相關指數上漲2%，總成交額4.18億元，大盤占比0.65%。
該產業上漲家數14、下跌家數1、平盤家數0。領漲個股志旭(8067-TW)05日09:55股價上漲1.85元，報20.55元，漲幅9.89%。
電子通路類指數近5日上漲1.38%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.38%
|+2.91%
|近一月
|+0.31%
|+6.99%
|近三月
|+17.91%
|+8.78%
|近六月
|+28.56%
|+20.86%
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