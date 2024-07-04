習近平：世界百年變局加速演進 人類社會又一次站在歷史十字路口

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-04 15:17

中國國家主席習近平周四（4 日）在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並發表講話，他指出，世界百年變局加速演進，人類社會又一次站在歷史十字路口。

據《央視新聞》報導，習近平表示，上海合作組織成立 23 年後，成員國增加到 10 個，上海合作組織大家庭覆蓋三大洲，26 個國家，夥伴越來越多，合作基礎更加堅實。當前世界百年變局加速演進，人類社會又一次站在歷史的十字路口。上海合作組織站在歷史正確一邊，站在公平正義一邊，對世界至關重要。

習近平說，面對「冷戰」思維的現實威脅，要守住安全底線。堅持踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，以對話和協作因應複雜交織的安全挑戰，以共贏思維因應深刻調整的國際格局，共建持久和平、普遍安全的世界。

習近平指出，面對「小院高牆」的現實風險，要要維護發展權利。堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。