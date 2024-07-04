Q2暴增1.5倍！騰訊大買庫藏股 今年H1回購金額逾2000億 勝過去年全年

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-04 11:11

自今年初拋出千億港元庫藏股計畫後，中國網路巨頭騰訊 (00700-HK) 的股票回購力道不斷加強，最新數據顯示，騰訊在今年第二季的每個可回購日都進行回購，共出手 38 次，累計回購超過 1 億股，單季回購金額達 375 億港元，較今年首季 148 億港元成長約 150%。

《21 世紀經濟報道》報導，根據香港交易所數據，騰訊穩坐港股「回購王」寶座，截至上月底，港股上市公司今年上半回購總金額為 1210 億港元，其中騰訊貢獻四成以上。騰訊今年上半年累計出手回購 56 次，金額達 523 億港元 (約 2030 億台幣)，超過去年全年的 494 億港元。

今年 3 月 20 日，騰訊在發佈 2023 年財報時宣佈今年將投入至少 1 千億港元回購股票，此後該公司開始不斷加大回購力道。 今年 5 月中發佈第一財季成績后，騰訊總裁劉熾平表示，正按照穩定節奏執行上述回購計劃。

根據港交所規定，上市公司回購股份後會進行註銷，股本減少也有利於提高上市公司股票的內在價值。2023 年騰訊共回購 1.5 億股，這些股份均被註銷，今年以來回購的股份也在陸續註銷中。

隨著騰訊 2022 年開始加大回購力道，總股本也在穩定減少，從 2022 年的 96 億股逐步降至當前的 93.5 億股。

與此同時，騰訊業績也重回高成長軌道。今年首季營收年增 6% 至 1595.01 億人民幣，毛利年增 23% 至 838.7 億人民幣，Non-IFRS 凈利年增 54% 至 502.65 億人民幣。

在持續回購跟業績成長超預期的雙重利多帶動下，今年第二季騰訊股價一路反彈，一度重新站上每股 400 港元大關，今年截至周三 (3 日) 累計上漲 30.04%。

但股價持續走高也讓騰訊回購成本水漲船高。根據港交所資訊，今年第二季騰訊回購均價為每股 361.8 港元，較今年首季 290.6 港元高出近 25%，5 月 20 日在第一財季業績公佈刺激股價衝高後，騰訊仍出手回購，最高回購價達 399.8 港元。

此外，值得關注的是，騰訊的回購股票額度已遠超大股東 Prosus 的減持額度，抵消大股東賣股對二級市場的流動性壓力。前年 6 月，Prosus 啟動一項長期開放式股票回購計畫，回購資金將藉由賣出騰訊持股籌募。

根據泛歐交易所公開數據，Prosus 今年第二季回購自身股票總額為 17.6 億美元，比首季 16 億美元略有增長，而騰訊今年上半年累計回購金額約 67 億美元，約為 Prosus 售股總額的 2 倍，今年第二季累計回購金額更是大股東售股總額的 2.7 倍。

Prosus 出售騰訊股份力道也在逐步減弱。 2023 年，Prosus 對騰訊的持股下降約 2%，2024 年則有望進一步減弱，主要因為泛歐交易所規定，上市股票每日回購量不得多於其當日股份交易量的 25%。受交易量下降影響，Prosus 今年首季日均回購金額由一年前的 5300 萬美元降至 2550 萬美元，年減率 52%。