習近平會普丁 稱中俄要繼續加強全面戰略協作 反對外部干涉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-04 08:07

中國國家主席習近平周三（3 日）晚間在阿斯塔納出席上海合作組織峰會前與俄羅斯總統普丁見面，表示中俄要繼續加強全面戰略協作，反對外部干涉。

習近平指出，在中俄建交 75 周年的重要歷史節點，他和普丁共同為兩國關係下一步發展做出規劃和部署。面對變亂交織的國際形勢，雙方要繼續秉持世代友好的初心，堅守造福人民的恆心，不斷涵養中俄關係的獨特價值，挖掘兩國合作的內生動力，為維護兩國正當權益和國際關係基本準則做出新的努力。

習近平強調，中俄要繼續加強發展戰略對接和國際戰略協作。中方支持俄方履行好金磚國家輪值主席國職責，團結「全球南方」，防止「新冷戰」，反對非法單邊制裁和霸權主義。中俄雙方要繼續加強全面戰略協作，反對外部干涉。

普丁表示，當前俄中關係處於歷史最高水準，雙方相互尊重、平等互利，俄中關係不結盟、不針對第三方，符合兩國人民的福祉。

他說，支持中方維護自身核心利益和正當權益，反對外部勢力干涉中國內政、插手南海問題。

兩國元首還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。習近平強調，中方始終站在歷史正確一邊，堅持勸和促談，願繼續為推動政治解決烏克蘭危機等地區熱點問題做出積極努力。

不過，熟悉情況的歐洲官員透露，中國和俄羅斯公司正在研發一款攻擊無人機，一款類似俄軍部署在烏克蘭戰場的伊朗無人機，顯示北京可能接近提供西方國家官員警告的致命援助。

據《彭博》周三報導，要求匿名的官員表示，去年中國和俄羅斯公司就合作複製伊朗 Shahed 無人機舉行了會談，並於今年展開研發、測試，準備運往俄羅斯。歐洲官員說，俄軍尚未在烏克蘭使用中國無人機。

自烏克蘭戰爭開打以來，俄羅斯已經使用了數千架 Shahed 無人機，甚至蓋了一座工廠大規模生產 Shahed 無人機。這款無人機的生產成本相對較低，但防禦成本很高。

儘管如此，俄羅斯仍依賴北韓、伊朗等國的援助，並仰賴中國提供關鍵零件。歐洲官員表示，一個擔憂是，中國生產類似 Shahed 無人機的速度，可能會比伊朗或俄羅斯快很多。