盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額68.95億
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:49
台股今日光電業類股表現強勁，03日09:49相關指數上漲2.33%，總成交額68.95億元，大盤占比19.17%。
該產業上漲家數31、下跌家數13、平盤家數4。領漲個股晶達(4995-TW)03日09:49股價上漲3.6元，報69.0元，漲幅5.5%。
光電類指數近5日上漲9.62%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+9.62%
|+2.93%
|近一月
|+11.45%
|+7.1%
|近三月
|+16.16%
|+8.38%
|近六月
|+37.79%
|+18.4%
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