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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額68.95億

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:49

台股今日光電業類股表現強勁，03日09:49相關指數上漲2.33%，總成交額68.95億元，大盤占比19.17%。

該產業上漲家數31、下跌家數13、平盤家數4。領漲個股晶達(4995-TW)03日09:49股價上漲3.6元，報69.0元，漲幅5.5%。

光電類指數近5日上漲9.62%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +9.62% +2.93%
近一月 +11.45% +7.1%
近三月 +16.16% +8.38%
近六月 +37.79% +18.4%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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