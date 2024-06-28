盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額72.81億
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:19
台股今日電子通路業類股表現疲軟，02日11:19相關指數下跌2.46%，總成交額72.81億元，大盤占比2.61%。
該產業上漲家數6、下跌家數12、平盤家數2。領跌個股大聯大(3702-TW)02日11:19股價下跌7.3元，報83.6元，跌幅8.03%。
電子通路近5日上漲2.17%，集中市場加權指數上漲1.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.17%
|+1.07%
|近一月
|+0.81%
|+8.9%
|近三月
|+1.69%
|+14.03%
|近六月
|+19.2%
|+28.6%
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