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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類股表現疲軟，跌幅2.46%，總成交額72.81億

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 11:19

台股今日電子通路業類股表現疲軟，02日11:19相關指數下跌2.46%，總成交額72.81億元，大盤占比2.61%。

該產業上漲家數6、下跌家數12、平盤家數2。領跌個股大聯大(3702-TW)02日11:19股價下跌7.3元，報83.6元，跌幅8.03%。

電子通路近5日上漲2.17%，集中市場加權指數上漲1.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路 集中市場加權指數
近一週 +2.17% +1.07%
近一月 +0.81% +8.9%
近三月 +1.69% +14.03%
近六月 +19.2% +28.6%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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