盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額83.99億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:19
台股今日其他電子業類股表現強勁，01日10:19相關指數上漲2.06%，總成交額83.99億元，大盤占比14.4%。
該產業上漲家數34、下跌家數10、平盤家數3。領漲個股佶優(5452-TW)01日10:19股價上漲3.3元，報36.55元，漲幅9.92%。
其他電子類指數近5日上漲3.04%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.04%
|+0.96%
|近一月
|+5.29%
|+5.98%
|近三月
|+17.51%
|+8.42%
|近六月
|+51.69%
|+16.81%
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