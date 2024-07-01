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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.06%，總成交額83.99億

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:19

台股今日其他電子業類股表現強勁，01日10:19相關指數上漲2.06%，總成交額83.99億元，大盤占比14.4%。

該產業上漲家數34、下跌家數10、平盤家數3。領漲個股佶優(5452-TW)01日10:19股價上漲3.3元，報36.55元，漲幅9.92%。

其他電子類指數近5日上漲3.04%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.04% +0.96%
近一月 +5.29% +5.98%
近三月 +17.51% +8.42%
近六月 +51.69% +16.81%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23180.690.64%
佶優36.559.92%

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