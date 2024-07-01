盤中速報 - 建材營造股價指數類股表現強勁，漲幅2.74%，總成交額6.06億
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 10:04
台股今日建材營造業類股表現強勁，01日10:04相關指數上漲2.74%，總成交額6.06億元，大盤占比1.04%。
該產業上漲家數22、下跌家數6、平盤家數2。領漲個股桓鼎-KY(5543-TW)01日09:57股價上漲4.1元，報45.3元，漲幅9.95%。
建材營造股價指數近5日上漲0.04%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.04%
|+0.96%
|近一月
|+2.88%
|+5.98%
|近三月
|+24.76%
|+8.42%
|近六月
|+50.69%
|+16.81%
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