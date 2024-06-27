盤後速報 - 鼎基(6585)次交易(28)日除息3.9元，參考價202.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:07
鼎基(6585-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.9元。
首日參考價為202.6元，相較今日收盤價206.50元，息值合計為3.9元，股息殖利率1.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|206.50
|3.90493
|1.89%
|0.0
|2023/06/15
|64.7
|3.0
|4.64%
|0.0
|2022/06/15
|79.8
|3.0
|3.76%
|0.0
|2021/06/10
|68.8
|1.5
|2.18%
|0.0
|2020/06/16
|47.85
|1.5
|3.13%
|0.0
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