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鉅亨速報

盤後速報 - 鼎基(6585)次交易(28)日除息3.9元，參考價202.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:07

鼎基(6585-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.9元。

首日參考價為202.6元，相較今日收盤價206.50元，息值合計為3.9元，股息殖利率1.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 206.50 3.90493 1.89% 0.0
2023/06/15 64.7 3.0 4.64% 0.0
2022/06/15 79.8 3.0 3.76% 0.0
2021/06/10 68.8 1.5 2.18% 0.0
2020/06/16 47.85 1.5 3.13% 0.0

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