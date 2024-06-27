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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額114.10億

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:34

台股今日光電業類股表現強勁，27日12:34相關指數上漲2.24%，總成交額114.10億元，大盤占比13.44%。

該產業上漲家數24、下跌家數23、平盤家數1。領漲個股茂迪(6244-TW)27日12:34股價上漲2.9元，報31.9元，漲幅10%。

光電類指數近5日上漲2.21%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.21% +0.92%
近一月 +3.49% +6.49%
近三月 +10.69% +9.12%
近六月 +30.1% +15.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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