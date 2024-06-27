盤中速報 - 光電類指數類股表現強勁，漲幅2.24%，總成交額114.10億
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:34
台股今日光電業類股表現強勁，27日12:34相關指數上漲2.24%，總成交額114.10億元，大盤占比13.44%。
該產業上漲家數24、下跌家數23、平盤家數1。領漲個股茂迪(6244-TW)27日12:34股價上漲2.9元，報31.9元，漲幅10%。
光電類指數近5日上漲2.21%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.21%
|+0.92%
|近一月
|+3.49%
|+6.49%
|近三月
|+10.69%
|+9.12%
|近六月
|+30.1%
|+15.93%
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