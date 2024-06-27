盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額1.81億
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.15%，總成交額1.81億元，大盤占比0.08%。
該產業上漲家數3、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)27日10:33股價上漲0.5元，報19.3元，漲幅2.66%。
玻璃陶瓷近5日下跌4.12%，集中市場加權指數下跌0.96%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.12%
|-0.96%
|近一月
|+5.06%
|+6.59%
|近三月
|+6.15%
|+14.21%
|近六月
|-0.21%
|+29.49%
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