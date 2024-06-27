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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.15%，總成交額1.81億

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 10:34

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，27日10:34相關指數上漲2.15%，總成交額1.81億元，大盤占比0.08%。

該產業上漲家數3、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)27日10:33股價上漲0.5元，報19.3元，漲幅2.66%。

玻璃陶瓷近5日下跌4.12%，集中市場加權指數下跌0.96%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -4.12% -0.96%
近一月 +5.06% +6.59%
近三月 +6.15% +14.21%
近六月 -0.21% +29.49%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22887.87-0.43%
台玻19.352.93%

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