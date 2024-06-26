新劇《玫瑰的故事》熱播 劉亦菲同款衝鋒衣賣斷貨！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-26 08:25

中國電視劇《玫瑰的故事》熱播，藝人劉亦菲在劇中的時尚造型成為熱議話題，特別是她穿的同款衝鋒衣，不僅成為時尚標簽，更在戶外運動市場上掀起一股搶購潮。

據《證券時報》周二（25 日）報導，近日網友發現，劉亦菲所穿的同款衝鋒衣，在淘寶官方旗艦店已售罄。該旗艦店客服人員說，預定 7 月 25 日開始發貨，發貨地點是江蘇蘇州或上海。

在《玫瑰的故事》中，劉亦菲穿的衝鋒衣不僅展現了功能性，更以時尚外觀吸引了大量消費者，符合年輕群體的需求，火速下單就成了必選項。

這個現象不僅凸顯了明星效應對消費市場的巨大影響力，也反映出戶外運動市場正迎來前所未有的爆火局面。隨著健康生活方式普及和戶外運動流行，越來越多人開始關注戶外運動。

《中國戶外運動產業發展報告（2022～2023）》顯示，2022 年中國戶外用品行業市場的規模為人民幣（下同）1,971 億元，預估到 2025 年將擴大到 2,400 億元。

國家體育總局等部門的統計數據顯示，截至 2021 年底，中國戶外運動參與人數已超過 4 億人次，參與率接近 30%，而歐美發達國家戶外運動參與率超過 50%，這意味著中國戶外運動市場仍有成長空間。

這個趨勢帶動戶外運動裝備市場快速發展，特別是衝鋒衣等功能性裝備。衝鋒衣以出色防水、防風、透氣等功能，成為戶外運動愛好者首選裝備。