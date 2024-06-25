鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.99億美元，ORDI(ORDI)24小時漲幅達9.76%

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 10:15

24小時漲幅：ORDI(ORDI)24小時漲幅9.76%；Polymesh(POLYX)24小時漲幅8.16%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅7.85%。

24小時跌幅：FET(FET)24小時跌幅18.2%；Saga(SAGA)24小時跌幅16.2%；Lido DAO(LDO)24小時跌幅16.9%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅27.5%；Ark(ARK)近一週漲幅21.9%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.2%。