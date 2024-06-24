盤後速報 - 厚生(2107)下週(7月1日)除息1.3元，預估參考價25.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
厚生(2107-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(6月24日)收盤價27.00元計算，預估參考價為25.7元，息值合計為1.3元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
厚生(2107-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為生產銷售橡膠皮。生產銷售塑膠皮。生產銷售乳膠皮。近5日股價上漲1.31%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|27.00
|1.3
|4.81%
|0.0
|2023/07/05
|22.3
|1.2
|5.38%
|0.0
|2022/07/01
|21.1
|1.2
|5.69%
|0.0
|2021/08/24
|23.95
|1.5
|6.26%
|0.0
|2020/07/03
|18.45
|0.8179
|4.43%
|0.0
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