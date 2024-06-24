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鉅亨速報

盤後速報 - 厚生(2107)下週(7月1日)除息1.3元，預估參考價25.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

厚生(2107-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(6月24日)收盤價27.00元計算，預估參考價為25.7元，息值合計為1.3元，股息殖利率4.81%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

厚生(2107-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為生產銷售橡膠皮。生產銷售塑膠皮。生產銷售乳膠皮。近5日股價上漲1.31%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 27.00 1.3 4.81% 0.0
2023/07/05 22.3 1.2 5.38% 0.0
2022/07/01 21.1 1.2 5.69% 0.0
2021/08/24 23.95 1.5 6.26% 0.0
2020/07/03 18.45 0.8179 4.43% 0.0

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