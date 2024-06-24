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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.62億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達24.7%

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,261.99美元，24小時漲跌幅-1.81%；以太幣(ETH)現報價格3,422.49美元，24小時漲跌幅-2.43%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.62億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.37億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.41億美元。

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅24.7%；Saga(SAGA)24小時漲幅11.7%；TRU(TRU)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：金屬幣(MTL)24小時跌幅14.8%；Gifto(GFT)24小時跌幅4.44%；GMX(GMX)24小時跌幅3.22%。

近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅30.9%；Ark(ARK)近一週漲幅30.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅24.5%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅13.1%；Gifto(GFT)近一週跌幅10.1%；SingularityNET Token(AGIX)近一週跌幅7.69%。

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