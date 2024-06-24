鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.62億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達24.7%

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 10:15

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅24.7%；Saga(SAGA)24小時漲幅11.7%；TRU(TRU)24小時漲幅11.3%。

24小時跌幅：金屬幣(MTL)24小時跌幅14.8%；Gifto(GFT)24小時跌幅4.44%；GMX(GMX)24小時跌幅3.22%。

近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅30.9%；Ark(ARK)近一週漲幅30.8%；BAKE(BAKE)近一週漲幅24.5%。