外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、大同 (2371-TW)、宏碁 (2353-TW)、華南金 (2880-TW)、萬海 (2615-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、華南金 (2880-TW)、宏碁 (2353-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、萬海 (2615-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
宏碁 (2353-TW)、華南金 (2880-TW)、亞泥 (1102-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、台玻 (1802-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
華南金 (2880-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、長榮航 (2618-TW)、亞泥 (1102-TW)、台塑 (1301-TW)
5. 外資當日 (20) 賣超的股票
華南金 (2880-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)
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