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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、大同 (2371-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、華南金 (2880-TW)、萬海 (2615-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、華南金 (2880-TW)、﻿宏碁 (2353-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、萬海 (2615-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
﻿宏碁 (2353-TW)、華南金 (2880-TW)、亞泥 (1102-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、台玻 (1802-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
華南金 (2880-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、長榮航 (2618-TW)、亞泥 (1102-TW)、台塑 (1301-TW)

5. 外資當日 (20) 賣超的股票
華南金 (2880-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、新光金 (2888-TW)
 

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相關行情
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大同58.5-0.17%
﻿宏碁47.85-0.21%
華南金26.25-0.38%
萬海97.45.75%
亞泥43.5-1.81%
台玻19.750.00%
長榮航38.151.33%
台塑610.83%
新光金9.690.41%
復華台灣科技優息21.2-0.89%
復華富時不動產9.58-0.31%
群益台灣精選高息26.89-0.70%
元大台灣價值高息10.29-0.87%

相關權證

﻿宏碁法興 槓桿8.89
﻿宏碁法興 槓桿6.45
萬海法興 槓桿2.34
長榮航法興 槓桿32.67
長榮航法興 槓桿6.23

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#極短線強勢

偏強
新光金

78.13%

勝率
中強短弱
萬海

81.48%

勝率

#波段上揚股

偏強
長榮航

57.69%

勝率
中強短弱
萬海

81.48%

勝率

#上升三紅K

中強短弱
萬海

81.48%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
萬海

81.48%

勝率

#營收創高股

中強短弱
萬海

81.48%

勝率




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