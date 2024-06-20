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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、友達 (2409-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、長榮航 (2618-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、友達 (2409-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、長榮航 (2618-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、長榮航 (2618-TW)、新光金 (2888-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

5. 外資當日 (19) 買超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、廣達 (2382-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
 

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友達18.30.27%
長榮航37.8-0.26%
新光金9.69-0.21%
廣達3221.90%
元大台灣價值高息10.350.58%
復華彭博新興債16.480.00%
統一台灣高息動能15.070.33%
國泰永續高股息23.910.34%
群益台灣精選高息27.030.19%

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友達法興 槓桿11.91
長榮航法興 槓桿6.7
長榮航法興 槓桿6.16

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廣達

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偏強
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80%

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勝率
偏強
泰高息

66.67%

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盤整
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100%

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#偏強機會股

偏強
廣達

80.77%

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#波段上揚股

偏強
廣達

80.77%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
廣達

80.77%

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#帶量突破均線糾結

偏強
廣達

80.77%

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