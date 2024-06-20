外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-06-20 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、友達 (2409-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、長榮航 (2618-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、友達 (2409-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、長榮航 (2618-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、長榮航 (2618-TW)、新光金 (2888-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)
5. 外資當日 (19) 買超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、廣達 (2382-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
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