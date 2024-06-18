鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.95億美元，BounceBit(BB)24小時漲幅達18.2%
鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格65,711.99美元，24小時漲跌幅-0.60%；以太幣(ETH)現報價格3,442.78美元，24小時漲跌幅-2.73%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.88億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.38億美元。
24小時漲幅：BounceBit(BB)24小時漲幅18.2%；BETA(BETA)24小時漲幅17.7%；Mdex(MDX)24小時漲幅17%。
24小時跌幅：瑞波幣(XRP)24小時跌幅0.94%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅1.1%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.05%。
近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅39.6%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅31.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週漲幅25.1%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅37.2%；BURGER(BURGER)近一週跌幅22.9%；UNI(UNI)近一週跌幅17.9%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇