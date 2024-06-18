鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.95億美元，BounceBit(BB)24小時漲幅達18.2%

鉅亨網新聞中心 2024-06-18 17:15

24小時漲幅：BounceBit(BB)24小時漲幅18.2%；BETA(BETA)24小時漲幅17.7%；Mdex(MDX)24小時漲幅17%。

24小時跌幅：瑞波幣(XRP)24小時跌幅0.94%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅1.1%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.05%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅39.6%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅31.2%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)近一週漲幅25.1%。