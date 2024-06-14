鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.31億美元，桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅達15.1%

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:15

24小時漲幅：桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅15.1%；Stratis(STRAX)24小時漲幅16.1%；STMX(STMX)24小時漲幅15.5%。

24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅27.9%；FTT(FTT)24小時跌幅11.3%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅10.8%。

近一週漲幅：LeverFi(LEVER)近一週漲幅36.6%；MANTRA(OM)近一週漲幅27.4%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅25.7%。