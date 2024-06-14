伊朗擴大核子計畫 法國、德國、英國齊聲譴責

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 07:38

國際原子能總署（IAEA）稱伊朗正進一步擴大核子計畫，法國、德國、英國對此在上周六（15 日）齊聲譴責。



據《路透》報導，法國、德國、英國在聯合聲明說：「伊朗採取進一步措施掏空《聯合全面行動計畫》（JCPoA，即 2015 年簽署的伊核協議），不僅在納坦茲核設施運行數十台新增先進離心機，還宣布將在福爾道和納坦茲核設施再安裝數千台離心機。」

聯合聲明還說：「這樣的決定意味著伊朗的核子計畫進一步升級，而其具有重大擴散風險。」

聯合聲明強調：「伊朗大幅增強福爾道地下核設施生產能力的決定尤其令人擔憂」。

聯合聲明說：「根據《不擴散核武器條約》，伊朗有法律義務全面履行安全保障協議。安全保障協議與《聯合全面行動計畫》並行不悖。」

據《美聯社》報導，國際原子能總署上周五說，伊朗啟用了新的先進離心機級聯，並計劃在未來幾周安裝更多離心機級聯。

國際原子能總署說，核查人員 10 日證實，伊朗已經開始向納坦茲鈾濃縮設施的三套先進離心機級聯注入鈾。

伊朗還計劃在納坦茲和福爾道核設施分別安裝 18 套 IR-2m 型離心機級聯和 8 套 IR-6 型離心機級聯。這些離心機級聯的鈾濃縮速度都比 IR-1 型離心機快。