盤中速報 - CRV大漲10.59%，報0.282美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 11:20
CRV(CRV)在過去 24 小時內漲幅超過10.59%，最新價格0.282美元，總成交量達2.36億美元，總市值4.96億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：0.305美元，近 1 日最低價：0.245美元，流通供給量：1,236,185,701。
Curve DAO (CRV) 是 Curve.fi DeFi 協議的實用代幣，用於交易所穩定幣和其他 ERC-20 代幣。是一種基於以太坊的代幣，為 Curve.fi 生態系統提供動力，Curve.fi 生態系統是一個使用自動化做市商的基於區塊鏈的去中心化交易所。 Curve DAO 代幣是獨特的用戶界面中最重要的部分之一，它利用了去中心化金融市場的潛力。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-31.74%
- 近 1 月：-28.38%
- 近 3 月：-65.52%
- 近 6 月：-55.65%
- 今年以來：-54.46%
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