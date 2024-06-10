盤後速報 - 實威(8416)下週(6月18日)除息8元，預估參考價165.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
實威(8416-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
以今日(6月11日)收盤價173.50元計算，預估參考價為165.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
實威(8416-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為3D 繪圖軟體 ( SOLIDWORKS)。3D CAD/CAM/CAE/CAID軟體銷售。PDM產品研發生產及銷售, 顧問輔導與客製化服務。近5日股價上漲10.75%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|173.50
|8.0
|4.61%
|0.0
|2023/06/15
|140.0
|8.0
|5.71%
|0.0
|2022/06/16
|131.0
|8.0
|6.11%
|0.0
|2021/08/02
|126.5
|7.0
|5.53%
|0.0
|2020/06/15
|121.5
|7.0
|5.76%
|0.0
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