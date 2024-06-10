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鉅亨速報

盤後速報 - 實威(8416)下週(6月18日)除息8元，預估參考價165.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

實威(8416-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

以今日(6月11日)收盤價173.50元計算，預估參考價為165.5元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

實威(8416-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為3D 繪圖軟體 ( SOLIDWORKS)。3D CAD/CAM/CAE/CAID軟體銷售。PDM產品研發生產及銷售, 顧問輔導與客製化服務。近5日股價上漲10.75%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 173.50 8.0 4.61% 0.0
2023/06/15 140.0 8.0 5.71% 0.0
2022/06/16 131.0 8.0 6.11% 0.0
2021/08/02 126.5 7.0 5.53% 0.0
2020/06/15 121.5 7.0 5.76% 0.0

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