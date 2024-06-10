鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.33億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達17.1%
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,513美元，24小時漲跌幅-1.70%；以太幣(ETH)現報價格3,609.6美元，24小時漲跌幅-2.29%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.33億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.77億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.93億美元。
24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅17.1%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅15.6%；Wormhole(W)24小時漲幅15.8%。
24小時跌幅：LeverFi(LEVER)24小時跌幅12.6%；UNI(UNI)24小時跌幅1.42%；INJ(INJ)24小時跌幅4.18%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅38.2%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅26.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅26.4%。
近一週跌幅：LeverFi(LEVER)近一週跌幅19.5%；BinaryX(BNX)近一週跌幅17.5%；INJ(INJ)近一週跌幅16.6%。
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