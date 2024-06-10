鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.33億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達17.1%

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 10:15

24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅17.1%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅15.6%；Wormhole(W)24小時漲幅15.8%。

24小時跌幅：LeverFi(LEVER)24小時跌幅12.6%；UNI(UNI)24小時跌幅1.42%；INJ(INJ)24小時跌幅4.18%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅38.2%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅26.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅26.4%。