鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.47億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達12.9%
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,410.68美元，24小時漲跌幅+0.09%；以太幣(ETH)現報價格3,671.45美元，24小時漲跌幅-0.52%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.47億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.48億美元；Notcoin(NOT)24小時成交量達3.75億美元。
24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅12.9%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.01%；LPT(LPT)24小時漲幅8.17%。
24小時跌幅：AUDIO(AUDIO)24小時跌幅14.7%；MANTRA(OM)24小時跌幅11.7%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅10.7%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅31.1%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅28.4%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅22.3%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅28.8%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅24.7%；ORDI(ORDI)近一週跌幅24.3%。
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