鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.47億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達12.9%

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅12.9%；ORDI(ORDI)24小時漲幅9.01%；LPT(LPT)24小時漲幅8.17%。

24小時跌幅：AUDIO(AUDIO)24小時跌幅14.7%；MANTRA(OM)24小時跌幅11.7%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅10.7%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅31.1%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅28.4%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅22.3%。