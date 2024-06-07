鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.95億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達19%

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.95億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.44億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.93億美元。

24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅19%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅17.1%；AEVO(AEVO)24小時漲幅16.6%。

24小時跌幅：Wing Token(WING)24小時跌幅7.84%；可汗幣(KNC)24小時跌幅8.17%；Wormhole(W)24小時跌幅7.57%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅46.9%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.9%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅23.7%。