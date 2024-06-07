鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.16億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達16.5%

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 10:17

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.65億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.28億美元。

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅16.5%；TerraClassicUSD(USTC)24小時漲幅14.5%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅14.2%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅20%；Wing Token(WING)24小時跌幅12.5%；文件幣(FIL)24小時跌幅7.25%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅46.9%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.9%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅23.7%。