營收速報 - 茂矽(2342)5月營收1.63億元年增率高達35.6％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
今年1-5月累計營收為6.61億元，累計年增率4.46%。
最新價為31.95元，近5日股價下跌-2.31%，相關半導體業上漲4.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+271 張
- 外資買賣超：+261 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|1.63億
|36%
|11%
|24/4
|1.47億
|21%
|15%
|24/3
|1.28億
|-2%
|27%
|24/2
|1.01億
|-21%
|-19%
|24/1
|1.23億
|-8%
|37%
|23/12
|9,027萬
|-40%
|-14%
茂矽(2342-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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