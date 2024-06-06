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鉅亨速報

營收速報 - 茂矽(2342)5月營收1.63億元年增率高達35.6％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15

茂矽(2342-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.63億元，年增率35.6%，月增率11.2%。

今年1-5月累計營收為6.61億元，累計年增率4.46%。

最新價為31.95元，近5日股價下跌-2.31%，相關半導體業上漲4.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+271 張
  • 外資買賣超：+261 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.63億 36% 11%
24/4 1.47億 21% 15%
24/3 1.28億 -2% 27%
24/2 1.01億 -21% -19%
24/1 1.23億 -8% 37%
23/12 9,027萬 -40% -14%

茂矽(2342-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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