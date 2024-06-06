鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.38億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達5.63%

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:15

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅5.63%；TRU(TRU)24小時漲幅4.36%；波幣(WAVES)24小時漲幅5.76%。

24小時跌幅：Bonfida(FIDA)24小時跌幅44%；BURGER(BURGER)24小時跌幅32.4%；GMX(GMX)24小時跌幅20.5%。

近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；波幣(WAVES)近一週漲幅36.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅17.2%。