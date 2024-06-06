鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達4.29%

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 10:15

24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅4.29%；Celestia(TIA)24小時漲幅4.72%；SuperVerse(SUPER)24小時漲幅3.86%。

24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅36.7%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅24.1%；BounceBit(BB)24小時跌幅20.8%。

近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；波幣(WAVES)近一週漲幅36.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅17.2%。