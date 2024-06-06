鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達4.29%
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,204.73美元，24小時漲跌幅+0.55%；以太幣(ETH)現報價格3,866.43美元，24小時漲跌幅+1.56%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.56億美元。
24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅4.29%；Celestia(TIA)24小時漲幅4.72%；SuperVerse(SUPER)24小時漲幅3.86%。
24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅36.7%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅24.1%；BounceBit(BB)24小時跌幅20.8%。
近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；波幣(WAVES)近一週漲幅36.5%；金屬幣(MTL)近一週漲幅17.2%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅74.9%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅69.4%；BURGER(BURGER)近一週跌幅68.6%。
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