鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.17億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達17.9%

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:17

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅17.9%；波幣(WAVES)24小時漲幅9.03%；IDEX(IDEX)24小時漲幅8.49%。

24小時跌幅：LINA(LINA)24小時跌幅39.5%；Notcoin(NOT)24小時跌幅16.9%；GTC(GTC)24小時跌幅12.8%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅35%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅33.4%；Bonk(BONK)近一週漲幅22%。