鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.91億美元，嫩模幣(OMG)24小時漲幅達34.1%
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,266.78美元，24小時漲跌幅+0.85%；以太幣(ETH)現報價格3,778.09美元，24小時漲跌幅-0.85%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.91億美元；Notcoin(NOT)24小時成交量達10.13億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.71億美元。
24小時漲幅：嫩模幣(OMG)24小時漲幅34.1%；波幣(WAVES)24小時漲幅34.4%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅12.5%。
24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅21.3%；Ethena(ENA)24小時跌幅12.1%；COTI(COTI)24小時跌幅12.2%。
近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅35%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅33.4%；Bonk(BONK)近一週漲幅22%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅137%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅84.8%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅44.3%。
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