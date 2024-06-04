鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.91億美元，嫩模幣(OMG)24小時漲幅達34.1%

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 10:15

24小時漲幅：嫩模幣(OMG)24小時漲幅34.1%；波幣(WAVES)24小時漲幅34.4%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅12.5%。

24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅21.3%；Ethena(ENA)24小時跌幅12.1%；COTI(COTI)24小時跌幅12.2%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅35%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅33.4%；Bonk(BONK)近一週漲幅22%。