鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.96億美元，波幣(WAVES)24小時漲幅達29%

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達3.73億美元。

24小時漲幅：波幣(WAVES)24小時漲幅29%；嫩模幣(OMG)24小時漲幅28.6%；TRU(TRU)24小時漲幅6.05%。

24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅55.4%；IDEX(IDEX)24小時跌幅13.7%；MBOX(MBOX)24小時跌幅12.6%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅23.2%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅22.3%；Bonk(BONK)近一週漲幅19.4%。