鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.96億美元，波幣(WAVES)24小時漲幅達29%
鉅亨網新聞中心 2024-06-03 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,091.98美元，24小時漲跌幅+2.00%；以太幣(ETH)現報價格3,818.23美元，24小時漲跌幅+0.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達3.73億美元。
24小時漲幅：波幣(WAVES)24小時漲幅29%；嫩模幣(OMG)24小時漲幅28.6%；TRU(TRU)24小時漲幅6.05%。
24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅55.4%；IDEX(IDEX)24小時跌幅13.7%；MBOX(MBOX)24小時跌幅12.6%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅23.2%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅22.3%；Bonk(BONK)近一週漲幅19.4%。
近一週跌幅：賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅35%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅34.9%；MANTRA(OM)近一週跌幅29%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇