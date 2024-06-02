鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過6.47億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達10.4%

鉅亨網新聞中心 2024-06-02 17:15

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅10.4%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅6.95%；Bonk(BONK)24小時漲幅5.82%。

24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅17.4%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅15%；GTC(GTC)24小時跌幅11.8%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅12.2%；UNI(UNI)近一週漲幅11.7%。