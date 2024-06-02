鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過6.47億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達10.4%
鉅亨網新聞中心 2024-06-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,735.94美元，24小時漲跌幅+0.03%；以太幣(ETH)現報價格3,795.57美元，24小時漲跌幅-0.12%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達6.47億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達5.51億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.29億美元。
24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅10.4%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅6.95%；Bonk(BONK)24小時漲幅5.82%。
24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅17.4%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅15%；GTC(GTC)24小時跌幅11.8%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅12.2%；UNI(UNI)近一週漲幅11.7%。
近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅48.8%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅44.7%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅44.1%。
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