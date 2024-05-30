滴滴Q1淨虧損擴大 司機營運費用增加是主因

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 15:00

中國滴滴第 1 季營收年增近 15%，但淨虧損擴大，凸顯司機營運費用增加、銷售和營銷成本上升的影響。

據《華爾街見聞》報導，滴滴周三（29 日）發布第 1 季財報，總營收為人民幣（下同）491 億元，較去年同期增長 14.9%，經調整 EBITA 盈利為 9 億元。

滴滴上季核心平台交易總額（GTV）為 922 億元，較一年前激增 26.9%；核心平台交易量為 37.5 億單，成長 30.3%，日均單量達 3,250 萬單，突破歷史峰值。

不過，由於銷售和營銷成本上升，以及以及司機營運費用增加，滴滴淨虧損擴大至 13.5 億元，去年同期的淨虧損為 11.6 億元。

更高的消費者獎勵措施也侵蝕了滴滴的利潤，該公司還有一筆 18 億元的投資損失，主要來自小鵬汽車股權。

去年 8 月，滴滴把智慧車開發部門出售給小鵬汽車，退出汽車製造業務。這筆 58.4 億港元的交易，讓滴滴獲得小鵬 3.25% 股份。

最近滴滴高層出現人事變動，共同創始人柳青在任職近十年後，不再擔任總裁和董事，升任永久合夥人，並繼續向執行長程維匯報。