鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.9億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達5.61%
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,510.01美元，24小時漲跌幅-0.27%；以太幣(ETH)現報價格3,841.5美元，24小時漲跌幅-0.22%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.01億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.04億美元。
24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅5.61%；DAR(DAR)24小時漲幅5.94%；恩金幣(ENJ)24小時漲幅5.14%。
24小時跌幅：Selfkey(KEY)24小時跌幅22.6%；Celestia(TIA)24小時跌幅14.5%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.5%。
近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅15.3%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.3%；SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅12.3%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅59.4%；TRU(TRU)近一週跌幅54.3%；Selfkey(KEY)近一週跌幅36.1%。
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