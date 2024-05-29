鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.9億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達5.61%

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 10:15

24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅5.61%；DAR(DAR)24小時漲幅5.94%；恩金幣(ENJ)24小時漲幅5.14%。

24小時跌幅：Selfkey(KEY)24小時跌幅22.6%；Celestia(TIA)24小時跌幅14.5%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.5%。

近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅15.3%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.3%；SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅12.3%。