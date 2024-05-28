鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.64億美元，ether.fi(ETHFI)24小時漲幅達7.14%

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 17:15

24小時漲幅：ether.fi(ETHFI)24小時漲幅7.14%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅5.56%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅4.17%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅28.7%；AUDIO(AUDIO)24小時跌幅14%；NFPrompt Token(NFP)24小時跌幅15.2%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅16.9%；JITO(JTO)近一週漲幅16.2%；Arweave(AR)近一週漲幅13.1%。