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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、光寶科 (2301-TW)、鴻海 (2317-TW)、神達 (3706-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、光寶科 (2301-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、光寶科 (2301-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、光寶科 (2301-TW)、群創 (3481-TW)、鴻海 (2317-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

5. 外資當日 (27) 買超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、光寶科 (2301-TW)、群創 (3481-TW)
 






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