〈陸港盤後〉共軍環台軍演第二天 滬指跌破3,100點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-24 16:30

中國 A 股市場三大指數周五（24 日）收盤同步走低，滬指跌破 3,100 點，解放軍東部戰區周五持續在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，且兩岸海軍目視距離僅 0.6 海里。

滬指周五收盤跌 0.88% 報 3,088.87 點，深證成指跌 1.23% 報 9,424.58 點，創業板指大跌 1.81% 報 1,818.56 點。兩市成交額合計人民幣 7,639 億元。

軍工、房地產、半導體類股同步走低，保險、券商、汽車、釀酒、醫藥等族群下跌，燃氣、農業、食品飲料等類股上漲。

香港恒生指數周五收盤跌 1.38%，報 18,608.94 點，恒生科技指數重挫 2.48%，報 3,799.47 點。

解放軍東部戰區周五持續在台灣周邊展開「聯合利劍—2024A」演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。

據《央視》報導，共軍「南通艦」在台灣海峽執行戰備警巡和實兵演練任務，我軍「鄭和艦」在後方跟隨，目視距離僅 0.6 海里。

中國海警局新聞發言人甘羽表示，海警 2304 艦艇編隊周五在台灣以東海域展開綜合執法演練，重點展開查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、應急處置能力。

東部戰區空軍周五持續組織環台戰巡、繞外島巡航，多批多架殲擊機裝掛實彈快速飛抵目標空域，數架轟炸機在殲擊機編隊掩護下前出島鏈，在台東外海建立多個打擊陣位，協同海軍艦船編隊、機動岸導火力單元等，模擬打擊重要目標。

中國國防部新聞發言人吳謙說，此次行動打的是「台獨」囂張氣焰，懾的是外部勢力干涉介入，完全合理合法、正當必要。「台獨」挑釁一次，北京的反制就推進一步，直到祖國完全統一。

據《CNN》報導，卡內基國際和平基金會研究部門副總裁 Evan A. Feigenbaum 表示，中國最新的演習是一種恐嚇策略，不是戰爭一觸即發的跡象。

他在社交平台 X 上寫道，北京有一個強大的脅迫工具包，會混合搭配，逐步升級，以表明北京有一系列脅迫和造成痛苦的選擇。

一些國防專家指出，中國最新軍事演習的名稱是「聯合利劍—2024A」，代表今年稍後共軍可能會舉行另一輪演習。

據英國《金融時報》報導，德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「這是北京可能採取的眾多措施中的第一個，中共接下來還會有其他軍事、經濟、外交措施」。

葛來儀說：「問題是（中共）是否會採取我們在過去演習中未曾看過的行動？」她說，北京可能還會檢查台灣周邊船隻。

另據《華爾街日報》報導，國際危機組織（International Crisis）分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為，共軍舉行軍演的目的，是向台灣總統賴清德發出信號，要求政府在兩岸方面的立場能有所緩和。