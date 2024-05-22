鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過32.1億美元，FIS(FIS)24小時漲幅達8.4%

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 10:15

24小時漲幅：FIS(FIS)24小時漲幅8.4%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅6.2%；PowerPool(CVP)24小時漲幅6.36%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅19.5%；REQ(REQ)24小時跌幅20%；Xai(XAI)24小時跌幅16.2%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18.9%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅12.5%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅9.8%。