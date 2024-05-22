鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過32.1億美元，FIS(FIS)24小時漲幅達8.4%
鉅亨網新聞中心 2024-05-22 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,229.29美元，24小時漲跌幅-1.03%；以太幣(ETH)現報價格3,793.01美元，24小時漲跌幅+3.33%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達32.1億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達30.25億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.97億美元。
24小時漲幅：FIS(FIS)24小時漲幅8.4%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅6.2%；PowerPool(CVP)24小時漲幅6.36%。
24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅19.5%；REQ(REQ)24小時跌幅20%；Xai(XAI)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅18.9%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅12.5%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅9.8%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅50.2%；Lido DAO(LDO)近一週跌幅34.8%；Bonk(BONK)近一週跌幅32.3%。
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