盤後速報 - 倉佑(1568)下週(5月27日)除息1.34元，預估參考價30.16元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 17:05
倉佑(1568-TW)下週(5月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。
以今日(5月20日)收盤價31.50元計算，預估參考價為30.16元，息值合計為1.34元，股息殖利率4.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
倉佑(1568-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造業(汽車零組件)。汽.機車零件配備批發業。汽.機車零件配備零售業。近5日股價上漲1.13%，集中市場加權指數上漲2.65%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/27
|31.50
|1.34
|4.25%
|0.0
|2023/05/30
|25.6
|1.1
|4.3%
|0.0
|2022/06/09
|25.95
|0.3
|1.16%
|0.0
|2021/07/12
|28.5
|0.3
|1.05%
|0.0
|2020/07/10
|16.4
|0.5036
|3.07%
|0.0
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