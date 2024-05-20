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鉅亨速報

盤後速報 - 倉佑(1568)下週(5月27日)除息1.34元，預估參考價30.16元

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 17:05

倉佑(1568-TW)下週(5月27日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.34元。

以今日(5月20日)收盤價31.50元計算，預估參考價為30.16元，息值合計為1.34元，股息殖利率4.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月20日)收盤價做計算，僅提供參考）

倉佑(1568-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車及其零件製造業(汽車零組件)。汽.機車零件配備批發業。汽.機車零件配備零售業。近5日股價上漲1.13%，集中市場加權指數上漲2.65%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/27 31.50 1.34 4.25% 0.0
2023/05/30 25.6 1.1 4.3% 0.0
2022/06/09 25.95 0.3 1.16% 0.0
2021/07/12 28.5 0.3 1.05% 0.0
2020/07/10 16.4 0.5036 3.07% 0.0

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