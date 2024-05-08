鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.25億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達16.7%
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,702美元，24小時漲跌幅-1.73%；以太幣(ETH)現報價格3,028美元，24小時漲跌幅-2.10%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.15億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.78億美元。
24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅16.7%；球迷幣(PSG)24小時漲幅15.1%；BOOK OF MEME(BOME)24小時漲幅11.9%。
24小時跌幅：Tellor Tributes(TRB)24小時跌幅17.2%；Nuls(NULS)24小時跌幅7.48%；Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅8.4%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅11.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅8.68%；Wormhole(W)近一週漲幅7.99%。
近一週跌幅：Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅133%；Frontier(FRONT)近一週跌幅63.1%；Ethernity Chain(ERN)近一週跌幅48.3%。
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